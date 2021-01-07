ما الرابط بين النيوليبرالية والأزمة اللبنانية؟

كتب عامر جلول لـ"لبنان24": لقد كشفت ثورة 17 تشرين مدى عمق الأزمة المالية والإقتصادية الذي يعيشها لبنان، كما أنها كشفت أن لبنان ككيان سياسي، أصبح في مرحلة إضحملال ومهدد بالزوال، ولم يعد يستطع أن يصمد أمام كل تلك التحديات التي يمر بها، فإن لبنان مكون حسب مقولة ميشال شيحا من عنصرين، المرفأ والقطاع المصرفي، فإن القطاع المصرفي، هو رئة لبنان النقدية، ولكن هذا القطاع، تعرض إلى نكسةٍ كبيرة بعد الثورة.إذا تعمقنا في طبيعة ذاك القطاع، ندرك أنه مملوك من الطبقة الحاكمة، حيث قام بسرقة ونهب أموال المودعين، أما بالنسبة للأزمة السياسي التي حدثت بعد الثورة، فإن الفساد في النظام السياسي أدى إلى إهتراءٍ بنيوي للدولة، وبات ذلك جليًا في المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير. عودةً إلى القطاع المصرفي، فإن القطاع يُعتبر جزء لا يتجزأ من الطبقة السياسيىة، وهو قطاعٌ خاص، يمثل الفلسفة الغربية النيوليبرالية، التي تعكس النموذج الإقتصادي الحر وغير الموجه، بمعنى أخر أن القوي يغلب الضعيف.في لبنان، نسمع كثيرًا بكلمة المحاصصة والتوزيع الأرباح بين الشركاء والزعمات السياسية ضمن صفقات ومشاريع من المفترض أن تكون خدمة للشعب، طبعًا إن هذا المصطلح هو مصطلح شعبوي، الذي يرمز بطبيعة الحال من ناحية العلمية الفلسفية إلى النيوليبرالية التي قام عليها الكيان الجديد وهو لبنان، حيث يزداد الغني غناه والفقير فقره، وهذه تمامًا ما حصل. ولكن ربما نكون قد إنتقلنا فعليًا من مرحلة النيوليبرالية إلى مرحلة الرأسمالية الأكثر توحش التي نادت بها النيوليبرالية. ولكن ما الرابط بين النيوليبرالية العالمية والأزمة اللبنانية؟ هل النيوليبرالية هي سبب الأزمة اللبنانية؟1990، أخيرًا إنتهت الحرب اللبنانية بعدما أرست تغييراتٍ على مستوى الدستور وحقائق ديمغرافية و مشهد سياسي جديد، فلقد إنتهت الحرب كما هو معلوم، بعد إعلان إتفاق الطائف، حيث تحول أمراء الحرب إلى أمراء السلام، وأصبحوا هؤلاء حكام البلاد القدامى الجدد عبر ما يعرف بالنظام الديمقراطي، وظهر رجلٌ جديد، مهمته إنقاذ لبنان من الفوضى وإنقاذ ما تبقى من الحرب اللبنانية، ذاك الرجل هو رفيق الحريري، من أهم طروحاته الإقتصادية، هي خصخصة المؤسسات العامة، مثل مؤسسة مياه لبنان وكهرباء لبنان وغيرهما، بمعنى آخر تحجيم الدولة وإعفاءها من مهامها الإجتماعية والتوجيه الإقتصادي ورعاية المواطن وحماية الوطن وسيادته، وإطلاق عنان للشركات الرأسمالية الخاصة، حيث أصبحت هي الآمر الناهي في الحياة الإقتصادية والسياسية، فهي عبارة عن تحالف بين شركاتٍ عالمية وعسكريتارية وأنظمة أمنية إستخبارتية، مدعومةٌ فكريًا من مراكز أبحاث وجامعاتٍ تروج لهذه الفلسفة. فهذه الفلسفة هي النيوليبرالية.بدأت بالظهور بشكل فعلي بعد صعود تيار المحافظ اليميني في بريطانية بقيادة مارغريت تاتشر ووصولها إلى رئاسة الحكومة، والجمهوري الأميركي رونالد ريغان إلى رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، فهي الوجه الجديد للبيبرالية ، ولكن هذه الفلسفة الغربية، وصلت إلى طريقٌ مسدود، حيث وقع الكساد الكبير في سنة 1929، الذي أغرق العالم، في حالةٍ من الفوضى الإقتصادية والنقدية، فخرج الفيلسوف جون كينز بنظرية؛ تنقض الليبرالية التقليدية، ولكن نظرية كينز تطلب من الدولة التدخل، والإنفاق وضخ الأموال في مشاريع البنى التحتية، فكان من الملحوظات التي أثارت إنتباه منظري الإقتصاد السياسي الليبرالي، هو أن هذه الأزمة الهائلة، لم تمس الإقتصاديات التي تخضع لسيطرة الدولة (الإقتصاديات الإشتراكية)، بل عصفت فقط بالإقتصاديات الليبرالية الرأسمالية، والمرتبطة بها عضويًا بعلاقاتٍ وثيقة. ولكن بدأ الشعور لدى الرأسماليون، أن القيود التي رسمها جون كينز تعزز من قوة البيروقراطية على حساب الرأسمالية، فلقد خرج الفيلسوف الإقتصادي النمساوي فريدريش فون هايك لتأسيس بنظرية النيولبيرالية، وهي النموذج المتوحش لليبيرالية التقليدية، التي تم إعلان فشلها في أزمة الكساد الكبير.لقد تحولت الدولة اللبنانية إلى شركة يتقاسمها أصحاب الأموال والشركات الكبيرة، فهذه الفلسفة بدأ تكريسها منذ الثلاثينيات، حين أصبح النموذج في بيروت أشبه بالكوسموبوليتية، وهذه التراكمات التي سوف نتكلم عنها لاحقًا في مقالاتٍ أخرى، أدت إلى ممارسة النيوليبرالية، التي هي السبب الأساسي لأنهيار البينوي للدولة، طبعًا، لأن تلك الفلسفة التي تجرد الإنسان من إنسانيته وتحوله إلى مادة دون روح، أدت إلى فساد الإنسان ككيان الإجتماعي وأصبح النظام العام نظامٌ نفعي.من يقول أن الفساد الإداري والمالي في لبنان، هو السبب؛ الذي أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم، من تردٍ إقتصاديٍ وهبوطٍ للعملة الوطنية، إضافةً إلى فساد الطبقة الحاكمة، قد يكون فيه نوعٌ من السطحية وتسخيف الواقع، فإن جوهر النيوليبرالية، هو بقاء الأقوى، وإنتاج طبقة رأسمالية جشعة، هدفها تكديس الثروات وتحويل الدولة من مؤسساتٍ عامة هدفها خدمة الشعب، إلى مؤسسةٍ خاصة، ذو صلاحياتٍ محدودة ، تهدف إلى حماية الرأسمالية من خلال مؤسساتها الأمنية والعسكرية والبيروقراطية والمؤسسات التعليمية، فحتى لو تم إختراق السلطة من خلال مجلس النواب أو غيرها من مؤسساتٍ دستورية، لن يُحدث هذا الإختراق فرقا ملموسا في اللعبة والنظام السياسي، لأن فلسفة النظام هي الحائط الأول لأي محاولة إصلاح، فلا بد من مواجهة تلك الفلسفة القاتلة، بإيجاد فلسفةً جديدة، تهدف إلى أنسنة المؤسسات وإصلاح الأنسان قبل الكيان السياسي.