لبنان

وزير الصحة: الوضع خطير

Lebanon 24
07-01-2021 | 10:29
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وصف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الوضع الصحي بالخطير.

وقال في حديث لصوت لبنان ان العمل يجري على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية مع تأمين تجهيزات اضافية في الايام القليلة المقبلة، ولكن حتى الآن لا قدرة استيعابية للمستشفيات الحكومية لوجستياً وبالتالي نحاول ايجاد صيغة مشتركة مع المستشفيات الخاصة.

واضاف ان الهدف الأساسي هو إرجاء الموجة على الأقلّ أسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة.

وحول تجاوب المستشفيات الخاصة بزيادة عدد الاسرّة المخصصة لكورونا، لفت وزير الصحة الى أن الحل يكون بأن يقدّم كل طرف حلاً من دون ان يرمي اي شخص الكرة في ملعب الاخر، متسائلاً: هل تعجز المستشفيات الخاصة مثلاً عن تأمين اربعة اسرّة اضافية ؟

ونوه حسن بعمل الجسم الطبي والتمريضي معتبراً ان الاطباء والممرضين قاموا بعمل جبّار وان المستشفيات الخاصة قدمت نموذجاً راقياً للمستوى الطبي، مشددا على ان التحدي الان يرقى الى المستوى الوطني في التضحية.
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