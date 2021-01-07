بعد أحداث واشنطن... سقطت المراهنة على 20 كانون الثاني!

بعد مسلسل إقتحام الكابيتول في العاصمة الأميركية من قبل أنصار دونالد ترامب سقطت في بيروت أحلام المراهنة على تاريخ 20 كانون الثاني، يوم تنتقل السلطة من ترامب إلى جون بايدن.



ويقول خبراء في الشؤون الأميركية أن ثمة إعتقادًا خاطئًا بتغيير نمط التعاطي الأميركي مع الملف اللبناني من زاوية العقوبات المفروضة على "حزب الله" وحلفائه.