وزير الداخلية لن يوقع على تراخيص "الفوميه"

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:بعد تمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس (الفوميه) لتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢١، طلب وزير الداخلية والبلديات الى المكتب المعني بإصدار التراخيص في الوزارة عدم استلام اي مستند من اي جهة كانت، كونه لن يوافق ولن يوقع على اي معاملة في هذا الاطار لحين انتهاء مفعول التراخيص الصالحة لغاية التاريخ المذكور أعلاه.لذا، يتمنى على الجميع دون استثناء عدم المراجعة للاستحصال على اي بطاقة جديدة.