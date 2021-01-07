"حزب الله" لن يضغط على عون!





علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" أبلغ المعنيين انه لن يقوم بأي ضغوط سياسية على الرئيس ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة.



وتقول المصادر إن الحزب قد يقوم بمبادرات لتقريب وجهات النظر او لوصل ما انقطع في علاقة الاطراف السياسية مع بعضها لكنه لن يطلب من عون اي تنازل سياسي او حكومي، ولن يقبل تشكيل حكومة من دون موافقة حليفه.