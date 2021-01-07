لقاءات لقيومجيان في واشنطن مع مسؤولين في الخارجية الاميركية

عقد الوزير السابق رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية د. ريشار قيومجيان بحضور مسؤول العلاقات الديبلوماسية ومدير المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي لقاء عبر وسائل إتصال الفيديو مع المسؤولين عن ملفات الشرق الاوسط ولبنان في الخارجية الاميركية: نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيمييه كوترونا، مدير مكتب دول المشرق كارلوس دي يوانا، مديرة مكتب لبنان ساره سابرستين.تم خلال اللقاء عرض الاوضاع اللبنانية والشرق أوسطية وتحديات شعوب المنطقة لبناء مجتمعات متطورة حرّة ديموقراطية خاضعة لسلطة القانون والدستور.كذلك نوقشت الأزمات التي تعترض الواقع اللبناني على كافة المستويات الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مع شرح لوجهة نظر حزب القوات من هذه المواضيع.كما شكر قيومجيان الولايات المتحدة على مساعداتها للجيش اللبناني واللبنانين من خلال دعم عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهل بيروت بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي اضافة الى مشاريع التنمية في مختلف المناطق اللبنانية.