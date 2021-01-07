جعجع: ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة موصوفة

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي: "إنّ ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين، اذ بالرغم من كل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، والانهيار المالي الموصوف، والقلق المجتمعي على الحاضر والمصير، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة ليس الخلاف عل طبيعة الإصلاحات المطلوبة، ولا حول اي وزير إصلاحي أكثر من الآخر، بل كل الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا.

إنها مأساة ملهاة في الوقت الذي يتلّوع الشعب اللبناني بكل فئاته بنار الأزمة الحالية.

انه بالفعل زمن بائس. لا أمل يرجى من المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو بالذهاب فورا الى انتخابات نيابية مبكرة".