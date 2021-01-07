سائقو الميني باص في طرابلس علقوا اعتصامهم.. الاثنين المقبل سيحددون الخطوات

علّق سائقو الميني باص اعتصاما أعلنوا عن تنفيذه عند محلة البالما على طريق طرابلس بيروت الدولية.

وسبق إعلان إرجاء الاعتصام وقطع الطريق اجتماعا، ضم نائب رئيس اتحاد النقل البري شادي السيد ورئيس لجنة الباصات والميني باص مصطفى بطيخ وحميد الأسمر وسعيد السنكري.

وتمنى السيد عقب الاجتماع على جميع السائقين التزام قرارات وتعاميم وزارة الداخلية، "وان ننتظر التعميم الرسمي، فوزير الداخلية وعد بحل قريب جدا، وعلينا أن نبادل الإيجابية بالمثل".

وقال: "نحن في الشمال ملتزمون كما هي الحال في مختلف المناطق، والأهم أن تحافظوا على صحتكم فالارقام التي تسجل لكورونا خيالية".

أضاف: "تابعنا طيلة الليلة الماضية التطورات، وتواصلنا مع رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس لندفع معا بتعديل الجدول المعلن عنه لصالح الباصات والميني باص، أما إذا صدر ما لا يتفق مع رغبتكم، فسنكون في المواجهة ونحن من دعاة العدالة، لا أن يخضع سائق هنا ويحصل غير ذلك في منطقة أخرى، نحن على موقف واحد سنعطي الحكومة فرصة أخيرة، والاثنين سنحدد خطواتنا ولو التصعيدية. أملنا أن يلتزم السائقون جميعا تجنبا للمحاضر، وغدا يوم آخر".