لبنان

ضاهر قدم جوابه على طلب نقل الدعوى من القاضي صوان

Lebanon 24
07-01-2021 | 11:55
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قدم صباح اليوم الوكيل القانونيا للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري جوابه على طلب نقل الدعوى من المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ فادي صوان المقَدم من الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وذلك ضمن مهلة العشرة أيام المحددة قانوناً.
 
 
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بدري ضاهر

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