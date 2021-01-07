لبنان

قتيل وجرحى في الفرزل خلال محاولة خطف (صور)

Lebanon 24
07-01-2021 | 11:39
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سقط عدد من الجرحى خلال اشكال كبير على طريق عام الفرزل، تخلّله اطلاق نار، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 
 
 
وحضرت القوى االأمنية الى مكان الحادث للكشف عن الملابسات.
 
وأشارت المعلومات الأولية الى محاولة خطف وسرقة قام بها شخصان. وفي التفاصيل، قام شخصان بسرقة سيارة تحت التهديد من نوع "جيب" وخطف عسكري كان بداخلها. 
 
وقامت أمن الدولة بملاحقة الخاطفين وحيث توفي العسكري المخطوف اثر اطلاق نار.
 
من جهته، ذكر الحساب الرسمي للجيش اللبناني عبر "تويتر" أن "دورية من مديرية المخابرات احبطت عملية خطف ثلاثة اشخاص في منطقة الفرزل-زحلة وتوقف اثنين من الخاطفين". 
 
 
 
 
 
 
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