لبنان

حاول الإنتحار بمادة سامة.. لأسباب عاطفية!

Lebanon 24
07-01-2021 | 12:20
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أقدم المدعو ب. ع. في منطقة شكا على شرب مادة سامة بهدف الإنتحارلأسباب عاطفية، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وبحسب المراسل، تم نقله من قبل ذويه الى احدى مستشفيات المنطقة ودخل الى غرفة العناية الفائقة للمعالجة.
 
ووضعه الصحي غيرمستقر.
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