سيارة تجتاح صيدلية في عدلون (صور)

أفاد مراسل "لبنان 24" عن فقدان سائق سيارة من نوع مرسيدس السيطرة على سيارته، ما أدى الى وقوع اصطدم في واجهة صيدلية في عدلون.

وبحسب المراسل، إقتصرت الأضرار على الماديات.