لبنان

مكتب فهمي: اصابات بين موظفي الوزارة وقلم المديرية سيواصل العمل بالحد الأدنى

Lebanon 24
07-01-2021 | 13:19
A-
A+
Doc-P-781899-637456226150147016.jpg
Doc-P-781899-637456226150147016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بيان جاء فيه:

بعدما تبيّن وجود إصابات بوباء كورونا بين الموظفين والعاملين في قلم المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات، 

وتفاديًا لإقفال القلم، وبالتالي ايقاف العمل مع الإدارات والمؤسسات العائدة للوزارة وكذلك مع باقي الوزارات وإدارات الدولة ومؤسّساتها، لا سيّما خلال فترة الإغلاق الكامل بناءً للتعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 3/م ص تاريخ 5/1/2021،  

سيواصل قلم المديرية الإدارية المشتركة العمل بالحدّ الأدنى من الموظفين، وبالتالي نتمنّى على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والبلديات واتحادات البلديات والمواطنين عدم مراسلة وزارة الداخلية والبلديات أو مراجعة قلم المديرية الإدارية المشتركة إلاّ في حالات الضرورة القصوى، وذلك لحين استئناف العمل بشكلٍ طبيعي، علمًا أنّنا اتخذنا التدابير اللازمة من تعقيم للقلم وتم الطلب من كافة الموظفين والعاملين فيه إجراء فحوصات الـ PCR.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2021-01-07
21:56 | 2021-01-07
21:43 | 2021-01-07
21:38 | 2021-01-07
21:25 | 2021-01-07
21:18 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website