17
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تذكير من "المالية" حول تقديم المعاملات الخاصة بالضريبة عبر البريد الإلكتروني
Lebanon 24
07-01-2021
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وزارة المالية بالقرار رقم 93/1 تاريخ 11/3/2020 الذي وقعه وزير المالية الدكتور غازي وزني حول تقديم المعاملات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الإلكتروني. وفيه:
المادة الأولى: يتوجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم طلبات المعاملات والمستندات الأساسية المتوجب ارفاقها بالطلبات عبر البريد الإلكتروني: vatformalities@finance.gov.lb ، وذلك من خلال بريدهم الإلكتروني المعتمد لدى وزارة المالية لإرسال تصاريحهم الالكترونية، او من خلال اعتماد بريد الكتروني آخر يتم ابلاغه لمديرية الضريبة على القيمة المضافة عبر البريد الالكتروني المعتمد أعلاه، كما يتوجب ذلك على المكلف الذي يريد تقديم طلب تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة الزاميا أو اختياريا، من خلال بريده الإلكتروني.
المادة الثانية: يرسل المكلف المعاملات ومستنداتها إلكترونيا من خلال ملف "File attachment".
المادة الثالثة:
1 - عند استلام المعاملة ومستنداتها من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة الكترونيا، يرسل النظام تلقائيا رسالة استلام (auto reply) يفيد أنه تم استلام الطلب.
2 - تدقق الدائرة المختصة في المستندات المرفقة، فإذا كانت غير مكتملة تقوم بإرسال بريد الكتروني تعلم بموجبه المكلف أو الخاضع للضريبة على القيمة المضافة ان الطلب المرسل لم يتم تسجيله وفقا للأصول بسبب النقص في المستندات وتحدد له المستندات من أجل استكمال عملية تسجيل المعاملة، على ان يتم التواصل عند الحاجة مع الشخص المحدد من قبل المكلف للتنسيق مع الإدارة.
3 - عند اكتمال المستندات تقوم الإدارة بإرسال إيصال باستلام وتسجيل الطلب الى المكلف بالبريد الالكتروني، وتطلب منه عند الحاجة المستندات الأصلية الواجب ضمها عند استلام المعاملة، ويعتبر حينها الطلب مسجلا وفقا للأصول من تاريخ إرسال الإيصال.
المادة الرابعة: تتولى الإدارة إنجاز المعاملة ضمن المهل المحددة في القوانين المرعية الاجراء ويتم إبلاغ المكلف بإنجاز المعاملة من خلال نفس بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستندا ورقيا بها يتم ابلاغه بضرورة الحضور لاستلامه ولإيداع المستندات الورقية عند الاستلام في حال توجب ذلك، كما تتولى الادارة تحويل المعاملة والمستندات المرفقة بها مباشرة من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون المرور بآلة المسح الضوئي (scanner)".
تابع
الأكثر قراءة
بعد الارتفاع الجنوني للدولار أمس.. كيف افتتحت السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد الارتفاع الجنوني للدولار أمس.. كيف افتتحت السوق السوداء؟
08:37 | 2021-01-07
07/01/2021 08:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سلالة كورونا الجديدة.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها
Lebanon 24
سلالة كورونا الجديدة.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها
09:00 | 2021-01-07
07/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن أحداث واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن أحداث واشنطن (فيديو)
09:00 | 2021-01-07
07/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
20:16 | 2021-01-07
07/01/2021 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
12:32 | 2021-01-07
07/01/2021 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2021-01-07
مسيرات في طرابلس لناشطين رفضوا اجراءات عدم التجول ليلاً
21:56 | 2021-01-07
رابطة التعليم الثانوي: لدفع أجور الساعات شهريا لا فصلياً
21:43 | 2021-01-07
صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل
21:38 | 2021-01-07
مستشفى الشيخ راغب حرب: القدرة الاستيعابية بلغت 90 %
21:25 | 2021-01-07
عملية سرقة باسلوب جديد في طرابلس.. هذا ما حدث
21:18 | 2021-01-07
شبان يعتدون على مواطن على طريق جسر القلعة.. ما القصة؟
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
07/01/2021 22:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact