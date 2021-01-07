توقيف المعتديين على الطبيب حسام الزين في صيدا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أوقف الشخصين اللذين اعتديا على الطبيب حسام الزين منذ يومين أمام مبنى المقاصد في صيدا، وهما اللبنانيان س.د. ظ و م. خ وذلك على خلفية افضلية المرور، مما أدى الى إصابته برأسه نقل على اثرها الى مستشفى صيدا الحكومي.

والزين هو طبيب يعمل في مستشفى صيدا الحكومي وقد أثارت حادثة الاعتداء عليه موجة استنكار.