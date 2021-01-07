لبنان

"سنحرق فاناتنا في الشارع".. أصحاب الفانات يهددون بالتصعيد وهذا مطلبهم

Lebanon 24
07-01-2021 | 14:45
A-
A+
Doc-P-781919-637456278977802228.jpg
Doc-P-781919-637456278977802228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ أصحاب الفانات على خط الشويفات اعتصاماً على الطريق العام في خلدة قرب أفران شمسين احتجاجا على قرار منعهم من العمل خلال فترة الاقفال للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وناشدوا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي والجهات المعنية "النظر بأوضاعنا اليوم قبل الغد والسماح لنا بنقل خمسة ركاب من أجل تأمين قوتنا اليومي". وأعلنوا أنه "في حال لم يستجب لمطلبنا فسنتجه الى التصعيد غدا".

وأكد المعتصمون "اننا لا نريد أن نحرق انفسنا كما فعل غيرنا امس على طريق المطار، لكننا سنحرق فاناتنا في الشارع اذا لم يحصل أي تجاوب مع مطالبنا". وطالبوا بالسماح لهم كما لغيرهم بنقل خمسة ركاب في الفان، لأننا نريد أن نأكل ونعيش".

واشاروا الى أنهم يقومون بواجباتهم تجاه الدولة في تسديد الفواتير والمستحقات، متمنين مساواتهم بغيرهم.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2021-01-07
21:56 | 2021-01-07
21:43 | 2021-01-07
21:38 | 2021-01-07
21:25 | 2021-01-07
21:18 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website