ما حقيقة إصدار تحذير من وزارة الخارجية بشأن الأحداث الاميركية؟

صدر عن وزارة الخارجية البيان التالي: يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات منسوبة لوزارة الخارجية والمغتربين عما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية. ويهم الوزارة التأكيد أن لا صحة لما يتم تداوله ولم تصدر الوزارة اي تحذير او بيان متعلق بالأحداث تلك.