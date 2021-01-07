لبنان

كركي علق عقد الضمان مع صيدلية وأنذر 8 صيدليات

Lebanon 24
07-01-2021 | 15:21
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للصمان الاجتماعي في بيان، انه "في إطار متابعته لضبط التقديمات الصحية ولاسيما الصيدلانية ومدى إلتزام المتعاقدين مع الصندوق بشروط العقود الموقعة معهم وعدم مخالفة قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء. وإستنادا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة اليها من قبل المدير العام.
وحيث تبين أن بعض الصيدليات قد خالفت مضمون العقود المبرمة مع الصندوق.
وإستنادا إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي القرارات اللازمة في بهذا الشأن، وذلك على الوجه الآتي:

رقم القرار اوالكتاب تاريخ القرار إسم المخالف نوع المخالفة
قرار 4 7/ 1/ 2021 صيدلية بشرى تعليق العقد لمدة 15 يوما اعتبارا من 11/ 1/ 2021
كتاب انذار 58 7/ 1/ 2021 صيدلية عواضة انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 59 7/ 1/ 2021 صيدلية كوراني انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 60 7/ 1/ 2021 صيدلية مسلماني انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 61 7/ 1/ 2021 صيدلية البستان انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 62 7/ 1/ 2021 صيدلية الحياة انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 63 7/ 1/ 2021 صيدلية شادي انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 64 7/ 1/ 2021 صيدلية النعيم انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد
كتاب انذار 65 7/ 1/ 2021 صيدلية عمران انذار بوجوب التقيد بمضمون العقد وقانون الضمان وانظمته تحت طائلة فسخ التعاقد

وفي هذه المناسبة ذكر الدكتور كركي كافة المتعاقدين مع الصندوق من اطباء وصيادلة ومختبرات ومستشفيات بوجوب التقيد والإلتزام بمضمون بنود هذه العقود وذلك تحت طائلة فسخها بصورة نهائية في حال تكرار المخالفة والإدعاء أمام القضاء المختص عند الإقتضاء. ويطلب إلى كافة المكاتب والمصالح والمديريات المعنية عدم تصفية وصرف ودفع أية وصفات طبية أو معاملات صادرة وموقعة من صيدلية بشرى طيلة المدة المعلقة المشار اليها أعلاه".
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