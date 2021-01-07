وهبه إجتمع مع أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي: أعباء النازحين ترهق كاهل لبنان

بعد أن تم تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الى لبنان بسبب الأوضاع الصحية، عقد اليوم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه اجتماعاً مع الوفد عبر تقنية الفيديو وجرى البحث في قلق اعضاء لجنة الصداقة الفرنسية - اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي حول ما يحصل في لبنان.وعرض الوزير وهبه خلال الاجتماع الاوضاع التي يمر بها لبنان في المرحلة الحالية، كما تم البحث في السبل التي يمكن لمجلس الشيوخ الفرنسي اتخاذها لمساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية والمالية العميقة وإمكانية تعرضه للاخطار بسبب الاوضاع المحيطة في المنطقة. اضافة الى اعباء النازحين التي ترهق كاهل لبنان وتؤثر على اقتصاده واستقرار مجتمعه.