لبنان

وهبه إجتمع مع أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي: أعباء النازحين ترهق كاهل لبنان

Lebanon 24
07-01-2021 | 15:20
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بعد أن تم تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الى لبنان بسبب الأوضاع الصحية، عقد  اليوم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه اجتماعاً مع الوفد عبر تقنية الفيديو وجرى البحث في قلق اعضاء لجنة الصداقة الفرنسية - اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي حول ما يحصل في لبنان.

وعرض الوزير وهبه خلال الاجتماع الاوضاع التي يمر بها لبنان في المرحلة الحالية، كما تم البحث في السبل التي يمكن لمجلس الشيوخ الفرنسي  اتخاذها لمساعدة لبنان للخروج من أزماته الاقتصادية والمالية العميقة وإمكانية تعرضه للاخطار بسبب الاوضاع المحيطة في المنطقة. اضافة الى اعباء النازحين  التي ترهق كاهل لبنان وتؤثر على اقتصاده واستقرار مجتمعه.
ونوه الوزير وهبه بمساعدة فرنسا للبنان في كافة المجالات خصوصاً في مجالي التعليم والثقافة ودعمها للمدارس الفرانكوفونية والكاثوليكية.
 
وقد وعد الوفد الفرنسي بزيارة لبنان في اقرب فرصة ممكنة.
 
 
وكانت أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت عن تأجيل زيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي إلى لبنان الذي كان منتظرا وصوله منتصف هذه الليلة، بسبب الظروف الصحية، وإلى أجل غير مسمى.
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