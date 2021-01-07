رئيس بلدية يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس بلدية جزين-عين مجدلين خليل حرفوش عن إصابته بكورونا وفي منشور له ع مواقع التواصل، قال: "أعتذرعن تغيبي عن جزين في الأيام الماضية وفي الأيام المقبلة بسبب إصابتي بفيروس كورونا بعد أن شعرت ببعض العوارض في الأيام السابقة وحصلت على نتيجة إيجابية اليوم وذلك بسبب مخالطتي لشخص مصاب في بيروت الأسبوع الماضي. في هذه الفترة سوف أدير شؤون البلدية والاتحاد عن بعد وأؤمن حسن سير جميع المعاملات وأنسّق مع جميع رؤساء البلديات".