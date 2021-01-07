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لبنان
3 قرارات صارمة لمحافظ الشمال... ما هي؟
Lebanon 24
07-01-2021
|
15:59
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أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا 3 قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، "انسجاما مع المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات في هذا الخصوص".
القرار الأول "يقضي بتشديد الاجراءات في قضاء زغرتا، استنادا الى تعميم وزارة الداخلية والبلديات وقرار الاغلاق العام الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والى كتاب قائمقام زغرتا المتضمن توصية ادارة أزمة كورونا في قضاء زغرتا"، جاء فيه:
"المادة الاولى: اتخاذ اجراءات اكثر تشددا مع تقليص الاستثناءات الواردة في المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء، لمدة 10 ايام ضمن نطاق قضاء زغرتا بناء على توصية لجنة ادارة كورونا في القضاء والتي افادت ان نسبة النتائج الايجابية من عدد الفحوص اليومية قد بلغت ما يقارب 30 الى 35 في المئة، الامر يفرض التشدد في الاجراءات للحد من انتشار الوباء بصورة اوسع.
المادة الثانية: تستثنى من قرار الاغلاق العام الكلي طيلة مدة العشرة ايام فقط الصيدليات ومحال المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود والملاحم وخدمة توصيل الدليفيري في المطاعم، مع التقيد بعدد ساعات المسموح به وفقا لقرار مجلس الوزراء، وتقفل جميع المؤسسات التجارية والصناعية والادارات العامة والبلديات.
المادة الثالثة : تكلف الاجهزة الامنية ولا سيما المخافر المختصة وشرطة البلدية بالتشدد في تطبيق هذا القرار وفي اتخاذ التدابير في حق المخالفين.
المادة الرابعة: تطبق جميع الاجراءات المبنية في المواد الاخرى في قرار الاغلاق العام مع التمني على المواطنين عدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى.
أما القرار الثاني فقد نص على "اقفال سرايا أميون لمدة يومين، استنادا الى كتاب قائمقام الكورة بالتكليف، بعد وجود اصابات في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة"، وجاء فيه
المادة الاولى: تقفل سرايا اميون يومي الجمعة والاثنين اعتبارا من تاريخ 8/1/2021 بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اخذ العينات والفحوص اللازمة من الموظفين والمخالطين، على ان يستأنف العمل الثلاثاء 12/1/2021 وفقا لجداول مناوبة بنسبة 25 في المئة من عدد الموظفين .
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم".
ونص القرار الثالث على "إقفال مكاتب المديرية الاقليمية للأشغال في الشمال لمدة يومين، استنادا الى كتاب المدير الاقليمي للأشغال في الشمال، تاريخ 7/1/2021، بعد اصابة زوج احدى الموظفات بفيروس كورونا وظهور الأعراض عليها ومخالطتها لعدد من الموظفين"، وجاء فيه: المادة الاولى: تقفل مكاتب المديرية الاقليمية للاشغال في الشمال يومي الخميس والجمعة الواقع في 7/1/2020 و8/1/2021 ضمنا ليصار الى أخذ العينات والفحوص اللازمة من الموظفين والمخالطين، على ان يستأنف العمل الاثنين 11/1/2021 وفقا لجداول مناوبة بنسبة 25%من عدد الموظفين.
المادة الثانية: تكلف قوى الامن الداخلي بتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم".
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