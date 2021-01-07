وقفة لسائقي الباصات في حاصبيا احتجاجا على قرار منعهم من العمل

نفذ سائقو الباصات في حاصبيا والقضاء وقفة إحتجاجية، في محلة سوق الخان، لعدم استثناء باصاتهم من قرار منع التجول. وطالبوا وزارة الداخلية "بالتراجع عن قرارها والنظر الى وضعهم، لأن توقفهم عن العمل يعني شل الحركة من منطقة حاصبيا ومرجعيون الى بيروت، رغم ان الباصات تتخذ كل الاجراءات الوقائية من التباعد ووضع الكمامة".

وأبدى السائقون استغرابهم للسماح للباصات الصغيرة بالعمل مع أنها مكتظة، ملوحين ب"التصعيد ان لم يتم تعديل قرار منعهم من العمل".