الصمد لوزير الداخلية: ليتك لم تزن ولم تتصدق

رأى النائب جهاد الصمد في بيان انه "إستبشرنا خيرا بتصريح ناري لمعالي وزير الداخلية العميد محمد فهمي يزف الى الشعب اللبناني خبر توقفه عن استلام او توقيع او الموافقة على أي طلب يتعلق بالتراخيص المتعلقة بما يسمى " الفوميه ". فسررنا لقرار معاليه وقلنا ان زمن التشبيح قد ولى حتى إشعار آخر ، لكن لما تمعنا بمضمون الخبر تبين لنا أن معاليه قد مدد لكل رخص الفوميه ضمن صلاحيته في تصريف الأعمال حتى نهاية حزيران 2021، فيا معالي الوزير حقيقة ينطبق عليك القول المأثور "ليتك لم تزن و لم تتصدق" على الناس ببطولات وهمية وقرارات خنفشارية".