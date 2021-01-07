الجيش: طائرة استطلاع إسرائيلية فوق بلدة كفركلا

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"بتاريخ 6/1/2021 الساعة 14.45 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15.40 من فوق البلدة المذكورة.



تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.