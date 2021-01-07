لبنان

قائد الجيش استقبل سفير دولة الإمارات مودعاً

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:21
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

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