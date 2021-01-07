لبنان

مواعيد سحب عينات الكورونا في مستشفى الحبتور في حرار

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:28
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صدر عن إدارة مستشفى خلف الحبتور في حرار، بيان، اشار الى انه "بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتهافت الناس على إجراء العينات، تم تنظيم مواعيد سحب عينات الكورونا في مستشفى خلف الحبتور وذلك يوميا ما عدا نهار الأحد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر في مركز الترصد".
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