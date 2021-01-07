مواعيد سحب عينات الكورونا في مستشفى الحبتور في حرار

صدر عن إدارة مستشفى خلف الحبتور في حرار، بيان، اشار الى انه "بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتهافت الناس على إجراء العينات، تم تنظيم مواعيد سحب عينات الكورونا في مستشفى خلف الحبتور وذلك يوميا ما عدا نهار الأحد

من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر في مركز الترصد".