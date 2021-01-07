لبنان

الجيش: رمايات جوية وتدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:44
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم القوات الجوية بتاريخي 8 و12/1/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

واعلنت قيادة الجيش في بيانها الثاني "ان وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 8/1/2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 13.00 باجراء رماية تدريبية في حقل رماية حنوش - حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة".

لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمرين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

اما في بيان قيادة الجيش الثالث فاعلنت انه "بتاريخ 7/1/2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة اللبونة - الجنوب".

واشارت القيادة في بيانها الرابع الى ان" وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 4/1/ 2021 ولغاية 15/1/ 2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

ولفتت مديرية التوجيه في بيانها الخامس الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 6،5 و7/1 /2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 21.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

اما في بيانها السادس أعلنت قيادة الجيش "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 8، 13، 15، 20، 22، 27 و30/1/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة العاقورة تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة ورمايات قنص".

وفي بيانها الاخير اشارت قيادة الجيش الى ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1/1/2021 ولغاية 1/2/2021، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق حدث الجبة، ديمان، حصرون، جبل العروبة، القموعة، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، رأس مسقا، الكورة، جرد الضنية، بشري، إهدن - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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