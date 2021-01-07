لبنان

غارات وهمية للطيران الإسرائيلي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:49
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"ان مقاتلات معادية تنفذ منذ الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.
 
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