غارات وهمية للطيران الإسرائيلي في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"ان مقاتلات معادية تنفذ منذ الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم غارات وهمية في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.