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لبنان
الجيش: خرق بحري معاد قبالة رأس الناقورة ورشقات نارية باتجاه مراكب صيد لبنانية
Lebanon 24
07-01-2021
|
16:51
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 6/1/2021 ما بين الساعة 16.10 والساعة 18.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إطلاق عدة رشقات نارية باتجاه مراكب صيد لبنانية وألقوا قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
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