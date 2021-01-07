لبنان

إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. رقم قياسي جديد بهذا القضاء!

Lebanon 24
07-01-2021 | 16:56
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إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء:
 
أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

علما:2
ارده: 14
كفرحاتا: 3
مجدليا: 15
مزياره: 17
رشعين: 13
زغرتا: 44
مرياطه: 3
كفردلاقوس: 13
كفرفو: 3
بسبعل: 5
ايطو: 1
اصنون: 1
كفرياشيت: 1
كرمسده: 3
راسكيفا: 2
مزرعة التفاح: 1

وذكرت الخلية المواطنين ب"ضرورة إتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".

وشددت على "البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى إلتزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".
 
وأعلنت بلدية عيدمون - شيخلار في بيانين، تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة، وهم ملتزمون الحجر وقيد المتابعة. وأملت "من كل المخالطين حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي".
 
من جهتها،  أعلنت بلدية النجارية عن ثبوت اصابتين جديدتين بكورونا وسيصار إلى حجرهما مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية. وشددت على وجوب الحفاظ على معايير الوقاية".
 
بدورها، أعلنت بلدية انصارية "ثبوت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا وهم ملتزمون الحجر المنزلي". وطلبت من "الاهالي المخالطين الحجر حتى اجراء pcr والالتزام بالإجراءات الوقائية ووضع الكمامة والتباعد الاجتماعي".
 
وأعلنت بلدية مشحا في بيان، عن "إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا من أبناء البل.
 
كما أعلنت بلدية كفرملكي في بيان، "تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا". وطلبت من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية ومتابعة الإجراءات اللازمة معهم، وفق تعليمات مصلحة الصحة في محافظة الجنوب".
 
من جهتها، أعلنت بلدية ابل السقي في بيان، عن "تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ودعت المخالطين الى "حجر أنفسهم وإبلاغ البلدية بأي تطور صحي".
 
كما اعلنت بلدية برجا في بيان، عن تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا". واشارت الى ان "عدد الحالات الايجابية الحالية 180، وان عدد حالات الشفاء 22 ".
 
و أعلنت خلية أزمة كورونا في عدلون، انه تم رصد سبع حالات كورونا في البلدة عدلون.
واشارت في بيان الى ان "العدد التراكمي منذ بداية أزمة كورونا 118، عدد الإصابات خلال 24 ساعة المنصرمة 7، عدد حالات الشفاء خلال 24 ساعة صفر، الحالات التي تستدعي دخول المستشفى 1، إجمالي عدد الإصابات (حسب حالات الشفاء) 26".
 
ورصدت في بلدية الغسانية 6 اصابات بفيروس كورونا. وأصدرت البلدية بيانا أعلنت فيه عن اسماء المصابين وانه تتم متابعة حالهم ، متمنية لهم الشفاء.
 
كما اعلنت بلدية ميمس في قضاء حاصبيا في بيان، "تسجيل حالتين ايجابيتين اليوم".
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