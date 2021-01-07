لبنان

قطاع المرأة في تيار العزم اطلق نشاطاته مع بدء العام الجديد

Lebanon 24
07-01-2021 | 17:22
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 أقام قطاع المرأة في "تيار العزم"، لمناسبة بدء العام الجديد، لقاء جرى فيه تكريم الناشطات من قطاع المرأة وتخلل اللقاء نقاشا فعالا حول سبل تطوير عمل القطاع من أجل خدمة المجتمع والرقي فيه.

وقالت مسؤولة القطاع جنان مبيض سكاف خلال اللقاء: "لا نجاح بدون تخطيط ولا نجاح دون اتحاد وتعاون".

وأضافت: "شكرا من القلب لاصحاب الإرادة القوية للسيدات من زميلات متطوعات في قطاع المرأة في تيار العزم اصحاب النفس القوية واللواتي تتخذ من عزيمتهن عدة النجاح".

وختمت: "اول لقاء لسنة 2021 لوضع الرؤية والخطط ، كل الشكر والتقدير والاحترام لهن ولكل زميلة سعت وما زالت تسعى للخير ، للاندفاع ، للتعاون وللمضي قدما في عالم مليء بالمفاجآت ، على امل ان نستطيع سويا التغيير وان نستطيع رسم سياسات مختلفة لتخطي الايام الصعبة".

وفي الختام تم تكريم السيدات: دانية بشناتي وهبة اندرون وندى مطرجي ورندة بركات وسوزان السيد ومنى أسمر.
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