لبنان

وسط الإغلاق.. عداد "كورونا" في لبنان يكسر رقماً قياسياً: 4774 حالة جديدة

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:13
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كسر لبنان رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليوميّة بفيروس "كورونا" المستجد، إذ سجلت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، 4774 إصابة جديدة. 
 
وتأتي هذه الحصيلة اليومية التي لم يسبق أن سجلتها البلاد، في ظلّ اليوم الأول للإغلاق العام الذي يعيشه لبنان حتى الأول من شباط المقبل.
 
ووفقاً لبيانات وزارة الصحّة العامة، فإنّ العدد التراكمي للإصابات في لبنان ارتفع 204699، في حين أنّ عدد الوفيات وصل إلى 1553 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
 
وبحسب الوزارة، فإنّ عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 137582.
 
 
 

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