طوارىء عكار العتيقة: ليلازم السوريون منازلهم خلال الحجر

أعلنت طوارىء بلدية عكار العتيقة في بيان، أنها "باشرت بتنفيذ قرار الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا، وبعد ارتفاع عدد الإصابات في البلدة، واتخذت جملة من الاجراءات طلبت فيها من الأهالي التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة وتجنب الاختلاط والتجول والزيارات العائلية ومنع إقامة الحفلات ومجالس العزاء في البلدة، وتطبيق قرار دائرة الاوقاف الاسلامية باغلاق المساجد هذه الفترة".

كما طلبت البلدية من "المواطنين وأصحاب المحلات المسموح بفتحها حتى الخامسة مساء اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية"، مؤكدة "إغلاق المقاهي نهائيا"، مشيرة إلى أنه "يسمح ببيع المشروبات من دون الجلوس في الداخل حتى الخامسة مساء".

ولفتت إلى "تفعيل كل الحواجز على مداخل البلدة"، مؤكدة أنه "سيتم منع الزائرين من دخولها والباعة المتجولين"، مطالبة ب"تجنب وتأجيل زيارات الاقرباء للبلدة ومنع الدراجات النارية من التنقل ليلا مهما كان السبب".

وطالبت "الاخوة السوريين بملازمة منازلهم طيلة فترة الحجر وعدم التنقل، إلا للضرورة القصوى مهما كان السبب".

وأكدت "تسيير دوريات نهارية وليلية لمراقبة تنفيذ القرار وأنه ستتم الاستعانة بالقوى الأمنية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".