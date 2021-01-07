لبنان

طوارىء عكار العتيقة: ليلازم السوريون منازلهم خلال الحجر

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:18
A-
A+
Doc-P-781986-637456406354391603.jpg
Doc-P-781986-637456406354391603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت طوارىء بلدية عكار العتيقة في بيان، أنها "باشرت بتنفيذ قرار الإقفال العام ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة كورونا، وبعد ارتفاع عدد الإصابات في البلدة، واتخذت جملة من الاجراءات طلبت فيها من الأهالي التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة وتجنب الاختلاط والتجول والزيارات العائلية ومنع إقامة الحفلات ومجالس العزاء في البلدة، وتطبيق قرار دائرة الاوقاف الاسلامية باغلاق المساجد هذه الفترة".

كما طلبت البلدية من "المواطنين وأصحاب المحلات المسموح بفتحها حتى الخامسة مساء اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية"، مؤكدة "إغلاق المقاهي نهائيا"، مشيرة إلى أنه "يسمح ببيع المشروبات من دون الجلوس في الداخل حتى الخامسة مساء".

ولفتت إلى "تفعيل كل الحواجز على مداخل البلدة"، مؤكدة أنه "سيتم منع الزائرين من دخولها والباعة المتجولين"، مطالبة ب"تجنب وتأجيل زيارات الاقرباء للبلدة ومنع الدراجات النارية من التنقل ليلا مهما كان السبب".

وطالبت "الاخوة السوريين بملازمة منازلهم طيلة فترة الحجر وعدم التنقل، إلا للضرورة القصوى مهما كان السبب".

وأكدت "تسيير دوريات نهارية وليلية لمراقبة تنفيذ القرار وأنه ستتم الاستعانة بالقوى الأمنية وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2021-01-07
21:56 | 2021-01-07
21:43 | 2021-01-07
21:38 | 2021-01-07
21:25 | 2021-01-07
21:18 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website