عصابة روّعت البقاعيين.. الجيش يوقف أفرادها ويضبط سيارات مسروقة

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بر الياس - البقاع، كلاً من (أ.ر)، (ش.ر)، (م.ح) و(خ.ر) لإقدامهم على تشكيل عصابة سرقة سيارات وسلب أشخاص. وكانت قد ضبطت 8 سيارات مسروقة أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود خلال الفترة الممتدة من شهر كانون الأول 2020 وحتى 7 كانون الثاني 2021.

كما أوقفت دورية أخرى في محلة جسر الرينغ المدعو (ع.ر.ا)، لقيامه بسرقة دراجة نارية بتاريخ 2/1/2021، في منطقة الرحاب بمشاركة المواطن (إ.ن)، وقد اعترف أنه أقدم على سرقة عدة دراجات نارية في مدينة بيروت وقام ببيعها في مناطق مختلفة، إضافة إلى تعاطي مادة حشيشة الكيف، و

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".