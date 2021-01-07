لبنان

فيديو تقشعر له الأبدان من البقاع.. بائع خضار يحرق نفسه بعد تردّي أوضاعه

Lebanon 24
07-01-2021 | 19:29
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توفي رجلٌ من التابعيّة السورية يدعى "م.ع.ح." (38 عاماً)، بعدما أقدم على حرق نفسه في تعلبايا، وذلك بعد تردّي أوضاعه الاقتصادية والمعيشيّة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الرجل كان يعمل بائع خضار في جلالا ولديه عدد من الأطفال، وقد عانى مؤخراً من ضائقة اقتصادية ومالية كبيرة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً من عناصر الصليب الأحمر الذين يقومون بإسعاف الرجل ميدانياً في المكان الذي أقدم على حرق نفسه فيه، وذلك قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

سوري في البقاع يقدم على حرق نفسه بسبب سوء الوضع الاقتصادي#لبنان pic.twitter.com/kpuucZuXR0

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