في البقاع...طفل خرج من منزله ولم يعد

خرج ‏‏الطفل علي محمد المكحل، وهو من بلدة علي النهري في البقاع، من منزل والديه و لم يعد. الرجاء مِن مَن رآه الاتصال على الرقم أدناه.



‏‪ 70 147 834‬‏