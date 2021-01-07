لبنان

محتجّون في طرابلس يرفضون قرار منع التجوّل وينظمّون مسيرة في شوارع المدينة

Lebanon 24
07-01-2021 | 19:35
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نظمت مجموعة من المواطنين في طرابلس مسيرة في شوارع المدينة رافضين قرار منع التجوّل.

واستنكر المحتجون قرار الإقفال خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها، إذ يعتبرون أن الإقفال يزيد الطين بلّة.
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