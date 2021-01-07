لبنان

إلى اللبنانيين.. تعديلات تتعلق ببعض الاستثناءات المتعلقة بقرار الإقفال

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:12
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أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا تضمن تعديلات وتوضيحات لبعض الاستثناءات المتعلقة بقرار الاغلاق العام.
 
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