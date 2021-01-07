لبنان

رابطة "الاساسي": نؤكد وقوفنا الى جانب المتعاقدين

Lebanon 24
07-01-2021 | 19:46
A-
A+
Doc-P-782015-637456457125151948.JPG
Doc-P-782015-637456457125151948.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، وقوفها الى "جانب الزملاء المتعاقدين والدفاع عن حقوق المعلمين بكافة مسمياتهم، وتجاه التلميذ والأهل".

وتمنت على "المعنيين في وزارة التربية إعتماد الآلية التالية:
 
- أن يوزع الدوام المدرسي على 6 أيام بمعدل 5 حصص يوميا بما لا يزيد عن 30 دقيقة للحصة الواحدة.
 
- أن يتم إعتماد توقيت مختلف لكل حلقة تعليمية بين الساعة الثامنة والساعة الرابعة.
 
وفي ذلك نكون قد راعينا الامور التالية:
 
- إتمام عقود المتعاقدين لضمان إحتساب كامل ساعاتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة، وتنفيذ عملية التعليم عن بعد بمراقبة مدير المدرسة والجهات الرقابية.
 
- خففنا من ساعات مكوث الطالب مقابل الشاشة.
 
- جمعنا بين حق المعلم وحق التلميذ وساعدنا في فرض الحجر المنزلي.
 
- ساعدنا في التخفيف عن كاهل الأهل في حال لم يكن في المنزل أكثر من جهاز لوحي واحد لأكثر من تلميذ".

وختمت: "إن العام الدراسي هو عام استثنائي نتيجة الأوضاع الصحية، والضائقة الإقتصادية قد طالت جميع المواطنين وجعلتهم دون خط الفقر، وأن الزملاء المتعاقدين هم أكثر المتضررين منها، وسنبقى إلى جانبهم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:24 | 2021-01-08
01:19 | 2021-01-08
01:07 | 2021-01-08
00:58 | 2021-01-08
00:42 | 2021-01-08
00:19 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website