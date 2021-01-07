"كورونا" يواصل تقدمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في لبنان، إذ بلغ العدد التراكمي للإصابات 204699.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، "تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 3 اشخاص، ليصبح إجمالي المصابين 52 إصابة".

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة حرار ببيان، "تسجيل إصابتين جديدتين اليوم بكورونا تعودان إلى سيدتين من البلدة، إحداهن مقيمة خارج حرار، ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم 50 إصابة، 35 حالة تم شفاؤها، 14 حالة تتلقى العلاج المناسب، وحالة وفاة".

من جهتها، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة في بيان، "تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم في البلدة".

بدورها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات بقضاء الكورة، في نشرتها اليومية، "تسجيل 97 حالة إيجابية جديدة، موزعة على الشكل الآتي: أنفه 7، أميون 7، المجدل 2، بتعبورة 1، بتوراتيج 3، النخلة وحارة الخاصة 4، برسا 5، بزيزا 4، بشمزين 7، بطرام 4، داربعشتار 3، دارشمزين 1، راسمسقا 7، رشدبين 4، عين عكرين 3، عفصديق 2، فيع 2، قلحات 1، كفرعقا 12، كفرحاتا 2، كفرحزير 2، كفتون 1، كفرصارون 4، كفرقاهل 6، كوسبا 3، وقيد التحقق 2".

ومع هذا، أعلنت طبابة قضاء بنت جبيل واتحاد البلديات واتحاد بلديات القلعة عن تسجيل 40 إصابة جديدة اليوم في القضاء، وتوزعت على القرى والبلدات التالية :شقراء 11،بنت جبيل 4،برج قلاويه 4 ، عيتا الشعب 3 ، ياطر 3،عين ابل 3، رميش 2،عيناتا 1، يارون 1،برعشيت 1، خربة سلم 1 ، تبنين 1، حاريص 1،بيت ليف 1، قلاويه1، صفد البطيخ 1،والجميجمة 1.

كذلك، أعلنت بلدية أنفه في بيان، "صدور 4 حالات إيجابية"، مشيرة إلى أن "البلدية على تواصل مع المصابين والجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر".

وسجلت خلية الازمة في بلدة الشرقية 21 حالة ايجابية، و شفاء 4 حالات و 18 مخالط مباشر، مشيرة الى وجود 4 مخالطين عليهم عورض وأجريت لهم الفحوصات بانتظار النتائج.

كذلك، اصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي حول مصابي كورونا في قضاءي راشيا والبقاع الغربي لهذا اليوم وجاء على النحو التالي:

قضاء راشيا:عين عطا 1، عيتا الفخار 1، قيد التحقق 5. قضاء البقاع الغربي: مشغرة 1، عين التينة 2، خربة قنافار 2،المنصورة 2، عميق 1، كامد اللوز 1، غزة 1، المرج 2، القرعون 2، قيد التحقق 3.

بدورها، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل بذلك العدد التراكمي للإصابات إلى 6218 مصاباً.

ومع هذا، أعلنت خلية الازمة في بلدية الغازية في تقريرها اليومي عن 16 اصابة بالكورونا، ليصبح العدد التراكمي للحالات 394.

وأعلن فريق الترصد الوبائي التابع لخلية الازمة في بلدة البيرة في بيان، "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة".

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،12 منها لمقيمين في القبيات، و8 آخرين مقيمين خارجها. وأضافت: "إستنادا إلى ما سبق، أصبح مجموع الحالات الإيجابيّة في القبيات 72 حالة".

إلى ذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة شكا في بيان، تسجيل 19 إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد لدى أبناء البلدة، وشفاء حالة واحدة من الفيروس.

ومع هذا، أعلنت بلدية عيدمون- شيخلار في بيان عن تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة .

واعلنت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم الخميس، تسجيل 37 حالة إيجابية جديدة وقد توزعت على التالي: العبادية 8 ، حمانا 8 ،القصيبة 5 ، بتبيات 3،الخلوات 2 ، دير الحرف 2، رأس المتن 2 ،ارصون 1، رويسة البلوط 1،المتين 1،القرية 1كفرسلوان 1 ،قرنايل 1،والشبانية 1.