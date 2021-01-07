لبنان

مستشفى النجدة الشعبية في النبطية يوضح حقيقة إقفال قسم العمليات والإصابات في طاقمها الطبي والتمريضي

Lebanon 24
07-01-2021 | 20:08
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نفت مديرة مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية منى ابوزيد في اتصال هاتفي معها ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من "اقفال لقسم العمليات في المستشفى جراء اصابة عدد من الممرضين فيه"، لافتة إلى ان "ادارة المستشفى باشرت منذ يومين بعملية صيانة وتوسيع لقسم العمليات"، والذي يلحظ "تجهيز قسم لاستقبال مرضى الكورونا في اقل من اسبوع"، وقالت "ان الاشغال التي تتم تسببت باقفال قسم العمليات منذ الامس وحتى يوم غدا على ابعد تقدير"، مشيرة الى ان "المستشفى وبطاقمه الطبي والتمريضي كباقي المستشفيات في لبنان في خط المواجهة الاول في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وهم عرضة للاصابة بسبب استقبال الكثير من المرضى الذين يتبين اصابتهم بفيروس كورونا".
وأكدت ابو زيد ان "بقية اقسام المستشفى تعمل بشكل طبيعي وضمن امكاناتها المتوفرة، داعية المواطنين للتعامل بجدية مع الوضع الصعب الذي وصلنا اليه من حيث الارتفاع المقلق بالمصابين بالكورونا والاستنزاف الذي يصيب الاطقم الطبية".
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