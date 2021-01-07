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لبنان
اقفال مكتب "الضمان" في زغرتا اعتباراً من الغد
Lebanon 24
07-01-2021
|
21:00
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صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي البيان الآتي: "عطفاً على قرار محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا رقم 1غ2021 تاريخ 712021 القاضي بإقفال جميع المؤسسات التجارية والصناعية والإدارات العامة والبلديات بناء على توصية لجنة إدارة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، وحفاظا على صحة المضمونين والمستخدمين في ظل تفشي وباء كورونا في القضاء، قررت إقفال مكتب زغرتا، اعتبارا من يوم الجمعة 812021 لغاية الاحد 1712021. ويمكن للمضمونين، في حالات الضرورة، الحصول على الموافقات الاستشفائية من أي مكتب آخر ضمن محافظة لبنان الشمالي".
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