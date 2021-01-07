مستشفى الشيخ راغب حرب: القدرة الاستيعابية بلغت 90 %

أعلن مدير العلاقات العامة في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية رائف ضيا أن "القدرة الاستيعابية في قسم الكورونا في المستشفى بلغت 90 %، وبات قدرة استقبال المرضى محدودة، وتتقلص بالنظر الى الارتفاع اعداد المصابين"، لافتا الى ان "الطاقم الطبي والتمريضي في المستشفى يعمل بقدرات مضاعفة مع الحالات اليومية المتزايدة التي تصل الينا، مع الاشارة الى ان غرف العناية الفائقة في المستشفى للحالات غير الكورونا بلغ استيعابها 100 %".