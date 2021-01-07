صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورتين تظهران الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من حفل خطوبة نجل مرافقه الشخصي المعروف باسم "أبو علي" على حفيدة نصرالله.



ووفقاً للمصادر، فإنّ هذه الخطوبة قد تمّت قبل شهر من الآن، وجرى تناقل الصور خلال الساعات الماضية.