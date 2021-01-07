مسيرات في طرابلس لناشطين رفضوا اجراءات عدم التجول ليلاً

أعرب ناشطون في طرابلس عن رفضهم لإجراءات عدم التجول ليلاً، وقاموا بمسيرات جابت شوارع المدينة إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وما وصفوه بـ"إرتفاع الأسعار خلال الساعات الماضية في ضوء تدني سعر العملة الوطنية مقابل الدولار في السوق السوداء".