لبنان

مسيرات في طرابلس لناشطين رفضوا اجراءات عدم التجول ليلاً

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:06
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أعرب ناشطون في طرابلس عن رفضهم لإجراءات عدم التجول ليلاً، وقاموا بمسيرات جابت شوارع المدينة إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وما وصفوه بـ"إرتفاع الأسعار خلال الساعات الماضية في ضوء تدني سعر العملة الوطنية مقابل الدولار في السوق السوداء".
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