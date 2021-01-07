لبنان

ما جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري؟

Lebanon 24
07-01-2021 | 22:44
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى ، وفيه :


- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 800 فحص

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90


- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21


- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4


- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 838 حالة شفاء


- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2


- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37


- حالات وفاة: 2.
المصدر: الوكالة الوطنية
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