توتر في النبعة والسبب... إحراق صورة للسيد حسن نصرالله

شهدت منطقة النبعة توتراً بين مناصرين للقوات اللبنانية ومناصرين لحزب الله على خلفية احراق صورة يوم امس بالقرب من كنيسة مار ضومط، وما لبس التوتر ان تجدد هذا المساء عندما احرقت صورة للسيد نصر الله.وقد رجّح المواطنون فرضية دخول طابور خامس قد دخل على الخط لإذكاء نوع من التوتر في المنطقة بغية اثارة الفتن والنعرات.وتنتشر في هذه الأثناء عناصر من فرع المعلومات وأمن الدولة لتطويق الإشكال، واعادة الهدوء الى طبيعته.