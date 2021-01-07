نحاس: نحن في مرحلة خطيرة والمطلوب إغلاق كلي

أشار النائب نقولا نحاس لـmtv إلى أننا "في مرحلة خطيرة جداً وكل الأرقام في الاصابات والوفيات تدل على أننا في وضع صعب والاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً ليست بمستوى تطور هذه الأزمة والمطلوب هو إغلاق كلّي".وتطرق نحاس إلى إصابته بكورونا قائلاً: "لقد شفيت من "كورونا" ولكن كانت مرحلة صعبة جداً وأحيانا تشعر أنك معلّق في الهواء وتفقد قدرتك ولقد تعلّمت كثيراً لأعرف ما هي الأولويات في الحياة وأتمنى على جميع اللبنانيين ألا يقاربوا هذا الامر بتراخٍ"