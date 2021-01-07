نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 4 و5 و6 كانون الثاني الجاري؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني وثلاثين (38) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 04/01/2021 كالتالي:- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)= رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 05/01/2021 كالتالي:-رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (خمس حالات إيجابية)- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ثلاث حالات إيجابية)- رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 06/01/2021 كالتالي:- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة لندن : شركة MEA رقم 204 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).