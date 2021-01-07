إتحادات ونقابات النقل البري: ندعو إلى السماح للفانات والأوتوبيسات بالعمل

أصدرت اتحادات ونقابات النقل البري البيان التالي:"متابعة للاتصالات التي قمنا ونقوم بها من اجل اعادة النظر بقرار الاقفال، لا سيما عمل الفانات والاوتوبيسات اسوة بغيرها من السيارات العمومية.



من هنا تؤكد الاتحادات على موقفها الداعي الى السماح للفانات والاوتوبيسات بالعمل اليوم قبل الغد، وفق الشروط والاجراءات الصحية اللازمة.وعليه ومع تقديرنا لمعاناة سائقي الفانات والاوتوبيسات وبغض النظر عن بعض عبارات المزايدة التي تصدر من وهناك، فإننا نؤكد للزملاء جميعا اننا قطعنا شوطا كبيرا في المعالجة ونحن على مسافة قليلة جدا من اصدار القرارات اللازمة للعودة الى العمل".